Wta Madrid 2024: Paolini parte forte, liquidata in due rapidi set Jimenez Kasintseva

È iniziato con una netta vittoria il percorso di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La giocatrice azzurra, accreditata della 12^ testa di serie, ha potuto beneficiare di un bye ed ha dunque debuttato direttamente al secondo turno, dove ha travolto Victoria Jimenez Kasintseva. La tennista di Andorra, classe 2005, aveva onorato al meglio la wild card che le hanno concesso gli organizzatori – ottenendo una bella vittoria contro la cinese Zhu – ma non ha potuto nullo contro la numero uno d’Italia e si è arresa per 6-0 6-1 in un’ora precisa di gioco.

Come suggerisce il punteggio, si è trattato di un match a senso unico che Paolini ha dominato dall’inizio alla fine, complice la maggiore esperienza e l’ottimo periodo di forma che sta attraversando. C’è da dire che Jimenez Kasintseva avrebbe potuto conquistare qualche game in più visto che almeno in tre ha avuto la chance di portarli a casa. L’azzurra è stata però più cinica nei momenti chiave e non ha lasciato scampo alla rivale, imponendosi in sessanta minuti esatti. Al terzo turno, Jasmine se la vedrà contro la francese Caroline Garcia, ventunesima forza del seeding, che ha affrontato tre volte negli ultimi sei mesi (bilancio di 2-1).