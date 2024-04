Napoli, Calzona: “Spero venga fuori l’orgoglio in campo”

“Finora avevamo creato sempre tanto, subendo, ma la partita di Empoli ha evidenziato anche problemi offensivi. L’ho fatto presente ai ragazzi e abbiamo il dovere di lavorare sul campo per finire il campionato nel miglior modo possibile. Gli allenamenti sono andati bene, oggi ho visto che è tornato anche il giusto entusiasmo. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sono qui per questo. Spero che venga fuori l’orgoglio in campo, perché affrontiamo una squadra che ha un’ottima condizione e sta facendo benissimo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Francesco Calzona a due giorni dalla partita contro la Roma al ‘Maradona’ in una conferenza stampa organizzata per fare un bilancio di queste ultime settimane. L’allenatore non vuole fissare un obiettivo: “Abbiamo buttato via occasioni per riagganciare la classifica importante e adesso non possiamo fare progetti ma solo pensare partita per partita. Il nostro futuro non dipende neanche più da noi, ma dagli avversari. Ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla Roma, poi vedremo cosa verrà fuori”. Calzona evita il paragone col Napoli dell’anno scorso: “Pensiamo al Napoli di quest’anno: i dati ci dicono che tante cose le abbiamo migliorate. La mia gestione la paragonerò a fine anno e non avrò problemi a dirlo pubblicamente se avrò fatto male”.