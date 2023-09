Italia-Stati Uniti in tv: programma, orario e diretta Mondiali 2023 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Stati Uniti, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri tornano tra le migliori otto squadre al mondo dopo 25 anni dall’ultima volta, e, dopo il primo posto nella seconda fase, il prossimo avversario sarà il Dream Team d’Oltreoceano, a proporre anche l’intrigante incrocio con Paolo Banchero, tanto inseguito prima della decisione di giocare per la selezione a stelle e strisce. La palla a due è fissata alle ore 14:40 di martedì 5 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Stati Uniti, valida per i Mondiali 2023 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 2 oppure sulla piattaforma satellitare Sky Sport, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che sulle relative piattaforme streaming Raiplay, Sky Go e NOW; sempre in streaming, la partita sarà visibile anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida e tutti i risultati e le classifiche aggiornati per non perdersi davvero nulla.