Italia-Repubblica Ceca Under 19 oggi in tv: canale, orario e streaming fase élite Europei U19

Alle 16:30 di oggi, sabato 23 marzo, l’Italia Under 19 tornerà in campo per sfidare i pari età della Repubblica Ceca in occasione della seconda giornata del gruppo 5 della fase élite del percorso di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini, campioni d’Europa in carica, sono reduci dalla bella vittoria sulla Scozia e puntano a ripetersi contro la Repubblica Ceca, appaiata al primo posto del raggruppamento con l’Italia a tre punti. A qualificarsi alla fase finale della competizione, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, sono solamente le prime classificate di ciascuno dei sette gironi della fase élite (insieme ovviamente alla nazionale ospitante).

La partita del ‘Friuli’ ad Udine assume quindi un’importanza speciale per l’Italia, che cerca tre punti cruciali per blindare la vetta del gruppo 5. Uno stadio non banale per la stella della selezione di Bernardo Corradi: Simone Pafundi, autentico protagonista contro la Scozia con un gol e un assist e pronto a ripetersi in quello che è il suo stadio. Il trequartista del Losanna, in prestito all’Udinese, vuole vestire i panni del trascinatore, ma non sarà solo. Tra i più attesi anche Zeroli (in gol per l’1-0 con la Scozia) e Mannini. Chi saranno i protagonisti? Non resta che scoprirlo dalle 16:30. La diretta tv non è prevista, ma potrete seguire la partita in streaming sul sito della FIGC e sul canale Youtube della Federazione. Sportface.it vi terrà compagnia invece con una diretta testuale aggiornata in tempo reale.

DATA E ORARIO: Sabato 23 marzo, ore 16:30

DIRETTA TV: NON PREVISTA

DIRETTA STREAMING: SITO FIGC E YOUTUBE FIGC