LIVE – Italia-Repubblica Ceca Under 19, fase élite Europei U19 (DIRETTA)

L’Italia Under 19 torna in campo alle 16:30 di oggi (sabato 23 marzo) al ‘Friuli’ di Udine per sfidare la Repubblica Ceca in occasione della seconda giornata del gruppo 5 della fase élite degli Europei, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord. Al turno decisivo della competizione continentale accedono solamente le prime classificate di ciascuno dei sette gironi della fase élite (oltre ovviamente ai padroni di casa) e questa sfida tra le due prime della classe può essere già decisiva.

L’Italia si affida alla sua stella, Simone Pafundi, protagonista assoluto all’esordio contro la Scozia. “Tornare a Udine sarà una bellissima emozione”, ha detto il trequartista in prestito al Losanna dall’Udinese, che proverà nuovamente ad indossare i panni del trascinatore. Senza dimenticare anche altri gioielli, come Mannini, Lipani e Zeroli. Nel primo match di Lignano Sabbiadoro, l’Italia è apparsa compatta e solida, ma anche sciupona. Contro la Repubblica Ceca, servirà più cinismo e soprattutto non bisognerà abbassare la guardia come fatto sul 2-0, quando con un tiro dalla distanza la Scozia ha riaperto la partita. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, in programma alle 16:30 di oggi.

ITALIA-REPUBBLICA CECA UNDER 19 (ORE 16:30)