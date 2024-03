Qualificazioni Europei U19, l’Italia parte bene: Scozia battuta 3-1 con super Pafundi

L’Italia batte la Scozia 3-1 con i gol di Zeroli, Pafundi e Romano al ‘Teghil’ di Lignano Sabbiadoro in occasione della prima giornata del gruppo 5 di fase élite di qualificazioni agli Europei Under 19. La nazionale azzurra di Bernardo Corradi è padrona del campo e sfiora più volte il vantaggio in avvio di gioco. Al 5′ Pafundi scalda subito i guantoni di Williamson, mentre al 20′ l’estremo difensore scozzese sbaglia l’uscita e per poco non causa l’autorete di Jackson su rimpallo. Cinque minuti dopo l’Italia sblocca il risultato. Mannini dal vertice dell’area lascia partire un tiro cross col mancino, il portiere respinge corto e da due passi Zeroli deposita in rete. Al 32′ c’è l’occasione per il raddoppio. Lipani sfonda sulla destra, entra in area a tu per tu col portiere e scarica per Misitano che col tacco non riesce a ribadire in porta. Sette minuti dopo anche la Scozia torna ad affacciarsi in zona offensiva. Bavidge predica nel deserto, ma al 39′ riesce a girarsi e a calciare dal limite: Bellucci Marin è attento e blocca a terra.

Ritmi più bassi nel secondo tempo, ma al 71′ l’Italia trova il 2-0. Merito di Pafundi che avanza palla al piede e lascia partire un sinistro che si infila all’incrocio dei pali. La partita sembra in ghiaccio, ma la Scozia riapre i giochi con la magia di un singolo. Al 75′ Watson si coordina dai 25 metri e sorprende Bellucci Marin con un bel destro a giro. Superato un momento di appannamento, gli azzurrini tornano a fare il loro gioco. E quando Pafundi tocca palla il pericolo per gli avversari è sempre in agguato: all’84’ il fantasista del Losanna imbuca per Romano, che entra in area e firma il definitivo 3-1. L’Italia sale a 3 punti e aggancia la Repubblica Ceca, prossima avversaria sabato 23 marzo alle 16:30.