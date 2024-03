Picerno-Latina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Picerno-Latina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C allo stadio Donato Curcio c’è lo scontro tra i lucani, quarti in classifica e a caccia del terzo posto, e i pontini che si trovano in nona posizione e da qui in avanti, nelle ultime sei giornate, stanno lottando per restare nella zona che garantisce la post season e i playoff a fine stagione. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.