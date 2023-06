Italia-Norvegia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Norvegia, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo le prime due partite, vanno a caccia della vittoria per staccare il pass per i quarti di finale. Anche gli scandinavi sono ancora in corsa per la qualificazione e sperano di confezionare una clamorosa sorpresa. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 giugno alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 1, mentre lo streaming a RaiPlay.

