LIVE – Italia-Norvegia, Europei Under 21 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Norvegia, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Nel gruppo D gli azzurrini vanno a caccia della qualificazione ai quarti: bisogna vincere e sperare che dall’altro campo non venga sfornato un biscotto, francamente alquanto improbabile perché chi finisce seconda affronta comunque la Spagna. Che però per i ragazzi di Nicolato costituirebbe un risultato positivo, visto il rischio eliminazione già nei gruppi. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 28 giugno.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Italia-Norvegia ore 20.45