Italia-Norvegia, programma e telecronisti Rai Europei Under 21 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Norvegia, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21 2023. In Romania ultima sfida del gruppo D per gli azzurrini, che verosimilmente in caso di vittoria dovrebbero superare il turno, anche se resta l’incognita del punteggio che uscirà fuori dalla sfida tra Svizzera e Francia. Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 28 giugno.

Italia-Norvegia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra.