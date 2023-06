Italia-Francia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Francia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo un ottimo cammino nelle qualificazioni, scendono in campo per fare sul serio e provare a portare a casa i primi tre punti del torneo. I transalpini, dal loro canto, sono una delle formazioni più forti della competizione e saranno uno scoglio molto duro da superare. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 giugno alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 1, mentre lo streaming a RaiPlay.

