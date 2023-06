Inter: il saluto di Dzeko su Instagram (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 2

Le strade di Inter e Edin Dzeko si separano. Oggi il Fenerbahce ha annunciato l’ingaggio del centravanti bosniaco, che a breve svolgerà le visite mediche ad Istanbul. Finisce dopo due anni l’avventura di Dzeko in nerazzurri, con una Coppa Italia vinta e una finale di Champions League contro il Manchester City in questa stagione. Il nuovo attaccante del Fenerbahce ha voluto salutare la sua ex squadra con un post su Instagram in cui ha raccolto in un video tutti i suoi momenti migliori in nerazzurro.

https://www.instagram.com/p/CtzS1VVub