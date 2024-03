Italia-Belgio Under 17 oggi in tv: canale, orario e streaming fase élite Europei U17 2024

Alle 12:00 di oggi, sabato 23 marzo, è in programma Italia-Belgio Under 17, match della seconda giornata del gruppo 3 di fase élite del percorso di qualificazione all’Europeo in programma a Cipro di quest’anno, dal 20 maggio al 5 giugno. Le due squadre hanno tre punti a testa dopo la vittoria all’esordio contro Olanda e Finlandia e in palio c’è il primo posto del raggruppamento. Le otto vincitrici dei gironi del turno élite e le sette seconde migliori classificate infatti si qualificheranno per la fase finale e raggiungeranno la nazionale ospitante nella fase finale. Dopo la vittoria per 2-0 sull’Olanda con le reti di Ciardi e Liberali, Camarda (che nel primo match si è procurato un rigore) e compagni vogliono blindare il passaggio del turno da primi della classe con un successo convincente sul Belgio.

Tra gli avversari occhi puntati sul classe 2007 Chike Van De Ven Macayle, autore del rigore della vittoria contro i padroni di casa della Finlandia (che ospita questo girone della fase élite). Potrete seguire la partita Italia-Belgio Under 17 in diretta streaming sul sito FIGC e sul canale Youtube della Federcalcio azzurra. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto, in programma come detto alle 12:00 di sabato 23 marzo.

DATA E ORARIO: SABATO 23 MARZO, ORE 12:00

DIRETTA TV: NON PREVISTA

DIRETTA STREAMING: SITO FIGC E YOUTUBE FIGC