MotoGP, sprint race GP Portogallo oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP raggiunge il circuito di Portimao, in Portogallo, per la seconda tappa della stagione 2024. Il motomondiale si è aperto con il Gran Premio del Qatar, che ha visto Jorge Martin della Pramac firmare il successo nella sprint race e Francesco Bagnaia vincere la gara della domenica. E’ proprio l’italiano che qui, a Portimao, aveva trovato la vittoria sia nella sprint che nel Gran Premio. Il ducatista riuscirà a imporsi di nuovo o il Portogallo vedrà un nuovo vincitore?

Si scende in pista nel fine settimana tra il 22 e il 24 marzo, con la sprint race in programma per sabato 23. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le 16:00 italiane. La ‘mini’ gara sarà visibile in diretta agli abbonati Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Inoltre, sarà disponibile la copertura streaming su Sky Go e NOW. Infine, l’evento sarà visibile anche in chiaro sul canale di TV8. Sportface.it, in alternativa, vi offre la diretta testuale, con tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto.