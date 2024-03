LIVE – Italia-Belgio Under 17, fase élite Europei U17 2024 (DIRETTA)

Alle 12:00 di oggi, sabato 23 marzo, l’Italia Under 17 tornerà in campo per sfidare i pari età del Belgio in occasione della seconda giornata del gruppo 3 della fase élite di qualificazioni alla fase finale dell’Europeo di Cipro di quest’anno. Dopo la bella vittoria per 2-0 sull’Olanda, Camarda e compagni cercano un’altra vittoria di prestigio nella cornice del Myyrmäki Stadium di Vantaa. Il Belgio ha tre punti e tanta voglia di stupire proprio come gli azzurri. In palio ci sono tre punti preziosi: le otto vincitrici dei gironi del turno élite e le sette seconde migliori classificate infatti si qualificheranno per la fase finale e raggiungeranno Cipro, già qualificata in veste di paese ospitante del torneo in programma dal 20 maggio al 5 giugno.

L’Italia vuole esserci e cerca una vittoria che regalerebbe in anticipo il passaggio del turno. Le basi ci sono. Nel primo match, gli azzurrini hanno concesso poco agli oranje, dimostrandosi più volte pericolosi sul fronte offensivo. Di fronte però c’è una squadra da non sottovalutare, che nel primo match ha battuto 1-0 i padroni di casa della Finlandia con il calcio di rigore del classe 2007 Chike Van De Ven Macayle. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto, in programma alle 12:00 di sabato 23 marzo.

ITALIA-BELGIO UNDER 17 (ORE 12)