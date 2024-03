MotoGP, qualifiche GP Portogallo oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP torna in pista per il secondo round della stagione 2024. Dopo il primo Gran Premio, ospitato dalla pista del Qatar, il motomondiale vola in Portogallo per svolgere la seconda gara di quella che sarà una lunga e intensa stagione. Sull’asfalto del circuito di Portimao, rimodernato durante la sosta invernale, il vincitore della prima gara, Francesco Bagnaia, tenterà di replicarsi. Il ducatista campione in carica aveva vinto qui entrambe le prove, concludendo in testa la Sprint e il Gran Premio. Non è però da sottovalutare Jorge Martin, che in Qatar ha ottenuto il primo posto nella gara Sprint.

Le qualifiche partiranno alle 11.45 italiane di sabato 23 marzo, subito dopo la seconda e ultima sessione di prove libere. L’evento sarà visibile in diretta agli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Disponibile anche la copertura streaming su NOW e Sky Go. Inoltre, sarà possibile seguire la caccia alla pole position live anche in chiaro su TV8. In alternativa, Sportface.it non vi lascerà soli, fornendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto tramite una diretta testuale

