Inter-Real Sociedad, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per chiudere al primo posto questo girone e centrare un grande obiettivo stagionale, viceversa in caso di pareggio o sconfitta saranno secondi e rischiano un incrocio complesso agli ottavi. Appuntamento alle ore 21 di martedì 12 dicembre.

Inter-Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Aldo Serena e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi.

PROGRAMMA COMPLETO