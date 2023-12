Diffidati Napoli-Braga, azzurri a rischio squalifica in vista eventuale andata ottavi di finale

Ci sono diffidati prima di Napoli-Braga e a rischio squalifica in vista dell’eventuale andata degli ottavi di finale di Champions League? La risposta, per fortuna di Mazzarri, è no: nessun azzurro è stato ammonito per due volte nel corso delle prime cinque partite della fase a gironi e così chi rimedierà un cartellino giallo contro i portoghesi, ovviamente in caso di mancata sconfitta, sarà a disposizione a febbraio per l’andata degli ottavi.