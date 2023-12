Inter-Real Sociedad oggi in tv: data, orario e diretta streaming Champions League 2023/2024

L‘Inter sfida la Real Sociedad per il primo posto nel girone nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri devono vincere per chiudere davanti ai baschi, che hanno una migliore differenza reti. Il calcio d’inizio è alle 21 a San Siro. La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+.