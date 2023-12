Champions League 2023/2024, sesta giornata: programma e telecronisti Sky, Mediaset e Prime Video

Il programma e i telecronisti su Sky, Mediaset e Prime Video della sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Martedì l’Inter deve vincere per il primo posto contro la Real Sociedad, mentre il Napoli in caso di mancata sconfitta si qualificherà per gli ottavi. Mercoledì troviamo il Milan in trasferta a Newcastle, anche vincere potrebbe non bastare per il secondo posto, mentre la Lazio in casa dell’Atletico Madrid si gioca il primo posto del raggruppamento. Di seguito ecco la programmazione completa sulle emittenti che detengono i diritti tv delle sfide.

Martedì 12 dicembre 2023

ore 18.45 Psv-Arsenal

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Nicola Roggero

su Infinity

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

ore 18.45 Lens-Siviglia

su Sky Sport Arena

Telecronaca: Dario Massara

su Infinity

Telecronaca: Michele Corti

ore 21 Inter-Real Sociedad

su Sky Sport Uno

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Aldo Serena

su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

ore 21 Napoli-Braga

su Sky Sport Arena

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

su Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

ore 21 Manchester United-Bayern Monaco

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Massimo Marianella

su Infinity

Telecronaca: Roberto Ciarapica

ore 21 Union Berlino-Real Madrid

su Sky Sport 255

Telecronaca: Pietro Nicolodi

su Infinity

Telecronaca: Mino Taveri

ore 21 Copenaghen-Galatasaray

su Sky Sport 256

Telecronaca: Federico Botti

su Infinity

Telecronaca: Federico Mastria

ore 21 Salisburgo-Benfica

su Sky Sport 257

Telecronaca: Alessandro Sugoni

su Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

Mercoledì 13 dicembre 2023

ore 18.45 Stella Rossa-Manchester City

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Nicola Roggero

su Infinity

Telecronaca: Matteo Gandini

ore 18.45 Lipsia-Young Boys

su Sky Sport 254

Telecronaca: Pietro Nicolodi

su Infinity

Telecronaca: Alessandro Lettieri

ore 21 Newcastle-Milan

su Amazon Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

ore 21 Atletico Madrid-Lazio

su Sky Sport Uno

Telecronaca: Riccardo Gentile e Nando Orsi

su Infinity

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

ore 21 Borussia Dortmund-Psg

su Sky Sport Arena

Telecronaca: Federico Zancan

su Infinity

Telecronaca: Simone Malagutti

ore 21 Celtic-Feyenoord

su Sky Sport 254

Telecronaca: Filippo Benincampi

su Infinity

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

ore 21 Anversa-Barcellona

su Sky Sport 255

Telecronaca: Antonio Nucera

su Infinity

Telecronaca: Federico Mastria

ore 21 Porto-Shakhtar Donetsk

su Sky Sport 256

Telecronaca: Manuel Favia

su Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo