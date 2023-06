Inghilterra-Germania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inghilterra-Germania, match valevole per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Scontro ad alta intensità tra britannici e teutonici, che cercheranno di assicurarsi il primato del girone, in modo tale da avere un abbinamento sulla carta più favorevole in vista dei quarti di finale.. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 giugno alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

SEGUI LA DIRETTA

LA GUIDA COMPLETA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO