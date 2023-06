Sport in tv oggi mercoledì 28 giugno: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, mercoledì 28 giugno. Ultima giornata della fase a gironi degli Europei U21 2023, con gli Azzurrini di Paolo Nicolato che vanno a caccia del pass per i quarti di finale contro la Norvegia. A Cracovia, invece, proseguono i Giochi Europei 2023. Continuano anche gli ultimi tornei di tennis sull’erba prima di Wimbledon (in corso anche le qualificazioni per il torneo del Grande Slam). Ecco, di seguito, la programmazione di mercoledì 28 giugno.