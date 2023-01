Highlights e gol Fiorentina-Torino 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Torino, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi i viola sembrano partire meglio ma piano piano il Torino prende possesso del campo e prende una traversa clamorosa con Demba Seck. La partita si sblocca con un tiro a giro fantastico di Miranchuk che lascia immobile Terracciano e sigla la rete dello 0-1. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con molta confusione e poca qualitĂ . Jovic prova una girata al volo ma termina alta. Nel finale, al 90′, Milinkovic Savic prima in uscita e poi con una grande parata salva lo 0-1. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

