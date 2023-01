Imolese-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Imolese-Lucchese, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa versano al terz’ultimo posto in classifica con soli 18 punti ed hanno bisogno di iniziare il nuovo anno con il piede giusto, in modo tale da tenere vive le speranze di salvezza. Il club toscano, invece, ha chiuso il 2022 con una sconfitta e vuole assolutamente tornare al successo per rientrare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

