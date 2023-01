Entella-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Comunale di Chiavari per Entella-Alessandria, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. La compagine ligure è reduce da due sole vittorie nelle ultime cinque gare ed ha bisogno di portare a casa i tre punti per restare in scia alle prime della classe. I piemontesi, invece, sono tornati alla vittoria nella scorsa giornata e sperano di dare seguito ai risultati, così da allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

