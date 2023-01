Recanatese-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Recanatese-Carrarese, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Dopo una serie di sconfitte, i marchigiani sono tornati al successo nell’ultima gara del 2022 e adesso vogliono iniziare bene anche il nuovo anno. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto due vittorie ed altrettante sconfitte nelle ultime cinque sfide e sperano di partire con il piede giusto. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

