MotoGP GP Indonesia 2023, Martin dopo la sprint: “Bellissimo essere in testa al Mondiale”

“Mi sento alla grandissima, partire sesto non era il massimo e non lo sarà neanche per la gara di domani, ma alla fine oggi è arrivata una vittoria e sono davvero felice. Sono riuscito a superare diversi piloti in una pista non facile, adesso è una sensazione grandiosa essere in testa al Mondiale. Spero di concludere il weekend nel migliore dei modi”. Queste le parole del nuovo leader del Mondiale di MotoGP Jorge Martin dopo un altro successo nella Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia.