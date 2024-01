Guinea Bissau-Nigeria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Guinea Bissau-Nigeria, match valevole la terza giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. La Guinea Bissau è ad un passo dall’eliminazione e neanche un successo le garantirebbe la qualificazione tra le migliori terze dei gironi La Nazionale di Victor Osimhen, dal suo canto, ha la grande occasione di staccare il pass per gli ottavi da prima del guppo.. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 22 gennaio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e in streaming sull’App e sul sito della medesima emittente.

