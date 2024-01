Milan, ufficiale: Romero va in prestito all’Almeria

Luka Romero è un nuovo giocatore dell’Almeria. Ad annunciarlo è il club spagnolo, che ha prelevato il giocatore in prestito dal Milan fino a fine stagione. Questo si legge sul profilo ufficiale Twitter della squadra andalusa: “Luka Romero è biancorosso. L’UD Almería e l’AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione. Benvenuto!“. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo l’esperienza alla Lazio, il fantasista classe 2004 ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Pioli, collezionando appena 156 minuti in 5 presenze tra tutte le competizioni. In Spagna ora Romero potrebbe finalmente trovare minuti importanti in un club che deve giocarsi la salvezza.

🔝 Luka Romero es rojiblanco ✍️ 🤝 La UD Almería y el @acmilan llegan a un acuerdo para la cesión del futbolista hasta el final de la temporada 💪 ¡Bienvenido! 🔴⚪️#LukaRomeroRojiblanco pic.twitter.com/N3dIzQKIAa — UD Almería (@U_D_Almeria) January 22, 2024