Gubbio-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Spal, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra umbra vuole portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa per restare in scia alle prime della classifica in ottica playoff. La formazione biancazzurra, dal suo canto, sta disputando un campionato molto al di sotto delle aspettative e ha assolutamente bisogno di rialzare la testa al più presto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 18:30e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

