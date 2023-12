Carrarese-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Recanatese, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli ospiti sono tra le sorprese più belle di questa stagione ed hanno intenzione di continuare a vincere per restare in piena zona playoff. La formazione toscana, dal suo canto, ha intenzione di portare a casa i tre punti davanti al pubblico di casa per puntare al terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

