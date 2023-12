Cesena-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Juventus Under 23, match del Dino Manuzzi valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bianconeri sono al comando del girone B e vogliono restarci per puntare alla promozione diretta in Serie B dopo tanti anni di assenza dalla cadetteria. La squadra ospite, invece, sta un po’ arrancando ed ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

