Vicenza-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Virtus Verona, match del Romeo Menti valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I biancorossi hanno un grande obiettivo dei playoff e ora vogliono portare a casa una vittoria davanti ai loro tifosi. La formazione ospite, dal suo canto, spera di consolidarsi nelle prime posizioni della classifica per migliorare quanto fatto nella stagione precedente. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

