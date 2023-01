Gubbio-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Gubbio-Ancona, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione umbra, dopo l’ottimo avvio di stagione, sta vivendo un momento complicato con le tre sconfitte di fila subite e adesso spera di tornare ai livelli di qualche settimana fa. I marchigiani, dal loro canto, arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque sfide e vogliono proseguire questo trend positivo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

