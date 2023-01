Cesena-Fermana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Fermana, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La squadra romagnola arriva da quattro affermazioni nelle ultime cinque gare e vuole proseguire il trend positivi per mantenersi in scia alla Reggiana capolista. I marchigiani, invece, dopo il pareggio ne derby contro la Recanatese, vogliono tornare al successo per avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 gennaio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

