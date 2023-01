Arsenal-Manchester United oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arsenal e Manchester United, valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2022/2023. Match che promette spettacolo. Da un lato la squadra capolista del campionato, capace di mettere a segno un incredibile ruolino di marcia che ad oggi segna 15 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Dall’altro forse l’altra squadra più in forma di questo periodo, che sembra aver finalmente trovato l’assetto giusto e anche la convinzione mentale per ritornare ad alti livelli. Il lavoro di Ten Hag, dopo un inizio non facile, si sta vedendo tutto a Manchester. La sfida è in programma oggi, domenica 22 gennaio alle 17:30 all’Emirates Stadium di Londra. Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.