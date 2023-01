LIVE – Gubbio-Ancona 0-1, Serie C 2022/2023: girone B (DIRETTA)

Tutto pronto per la ventitreesima giornata del girone B di Serie C e in campo scenderanno anche Gubbio e Ancona. Dopo tre sconfitte consecutive, gli umbri sono chiamati ad una risposta. Anche perché il fiato sul collo è proprio quello dell’Ancona, che è ad un punto dalla formazione di casa. Allungo o sorpasso. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1′ di gioco in programma alle 17:30 di domenica 22 gennaio.

Gubbio-Ancona 0-1 (22′ Petrella)

90′ + 5′ – Finisce qui. Tra Gubbio ed Ancona finisce 0-1.

90′ – Inizia adesso il recupero.

80′ – 10 al termine.

72′ – Gara che rimane in equilibrio. Si resta 0-1.

60′ – Tiene il vantaggio l’Ancona che, con questa vittoria, superebbe in classifica proprio il Gubbio.

46′ – Si ricomincia, al via la seconda frazione.

45′ – Finisce qui il primo tempo: squadre negli spogliatoi, 0-1.

31′ – Prova a reagire il Gubbio, ospiti chiusi in difesa e che provano a ripartire.

22′ – Ancona in vantaggio!!!! Ospiti in avanti. Gubbio 0 – Ancona 1. Gol di Mirko Petrella.

15′ – Accade poco in questo inizio di match. Nulla da segnalare.

1′ – Partiti. Al via il match tra Gubbio ed Ancona.