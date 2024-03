Avellino-Brindisi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Brindisi, match dello stadio Partenio valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra biancoverde ha ormai detto addio ai sogni di promozione diretta in Serie B, quindi può focalizzarsi soltanto sul piazzamento in vista dei playoff. La compagine pugliese, dal suo canto, è in una situazione molto complicata e spera di portare via punti da un campo estremamente difficile. I padroni di casa sono quarti in classifica e reduci da tre pareggi e due vittorie: l’obiettivo è centrare i tre punti per provare ad avvicinarsi al secondo posto. I pugliesi sono ultimi in classifica e sperano di ritrovare un successo che manca ormai da tantissimo tempo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

