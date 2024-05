Giro d’Italia 2024, quarta tappa Acqui Terme-Andora oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro d’Italia 2024 propone oggi la quarta tappa, lunga 190 chilometri da Acqui Terme ad Andora. La Corsa Rosa approda in Liguria con un’altra frazione che dovrebbe sorridere ai velocisti, anche se come abbiamo visto nella terza frazione le sorprese sono sempre dietro l’angolo e anche in questo caso il finale del percorso si presta ad attacchi e colpi di mano. Di seguito tutte le informazioni per seguire nel modo migliore la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via alle ore 12:35 dal chilometro zero, dopo aver affrontato la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sulle reti Rai, con RaiSport che inizierà a raccontare la corsa fin dalle 11:50 con “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta”. Alle ore 14:00 la diretta si sposterà su Rai 2 con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, per poi lasciare spazio dopo la conclusione della corsa allo storico “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, con gli appassionati che avranno a disposizione tantissime opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e molto altro ancora.