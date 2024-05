MotoGP GP Le Mans 2024, Vinales: “Non vedo l’ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune”

L’Aprilia è pronta per un nuovo fine settimana di gare, con la MotoGP che fa tappa in Francia, sul circiuito di Le Mans: “E’ una pista dove mi sono sempre sentito competitivo. Ho la sensazione che quest’anno sarà speciale per il livello che abbiamo raggiunto e per come mi sento con la RS-GP24. Credo che Le Mans sarà uno dei tracciati dove saremo più forti. Arrivo concentrato e motivato, l’atmosfera in Francia è bellissima, il tracciato pure. Non vedo l’ora di vedere i tifosi Aprilia sulle tribune” le parole di Maverick Viñales.

“Sono felice di andare a Le Mans, un circuito mitico dove la frenata è fondamentale. Il meteo è sempre complicato, in quel senso sarà una sfida. È una pista che mi piace, dove due anni fa ho fatto podio e l’anno scorso P8 e P5. Non vedo l’ora di arrivare ed iniziare a ottenere i risultati che meritiamo”, le parole dell’altro pilota della scuderia, Aleix Espargaró.