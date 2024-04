Giro d’Italia 2024, settima tappa Foligno-Perugia: data, orari, diretta tv e streaming

La settima tappa del Giro d’Italia 2024 è la cronometro individuale di 40,6 chilometri da Foligno a Perugia, in programma per la giornata di venerdì 10 maggio. Si tratta probabilmente della frazione più delicata della prima settimana per quanto riguarda gli uomini di classifica, con la generale che potrebbe ridisegnarsi completamente in vista delle prime salite importanti. Ecco tutte le informazioni necessarie per seguire al meglio questa giornata così importante nell’economia della Corsa Rosa numero 107.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via in ordine inverso di classifica, con la prima partenza prevista alle ore 13:00 e la maglia rosa che dovrebbe chiudere la sua fatica intorno alle 17:15. La cronometro di Perugia sarà trasmessa in diretta tv integrale in chiaro sulle reti Rai, con i primi collegamenti su RaiSport già alle 12:20 per “Anteprima Giro” cui seguirà “Prima diretta”. Come di consueto poi spazio a Rai 2 dalle 14:00 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, che al termine della corsa lasceranno spazio al “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, per un’offerta molto ampia legata alla diretta streaming che infatti sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 giorno dopo giorno e in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, video e tanto altro ancora.