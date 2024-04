Giro d’Italia 2024, quarta tappa Acqui Terme-Andora: data, orari, diretta tv e streaming

Martedì 7 maggio è il giorno della quarta tappa del Giro d’Italia 2024, che propone la Acqui Terme – Andora di 190 chilometri. La Corsa Rosa approda in Liguria e lo fa con un finale che percorre alcune delle strade note per la Milano-Sanremo e il Trofeo Laigueglia. Possibile l’arrivo in volata, ma i velocisti dovranno guadagnarsi la possibilità di sprintare per la vittoria. Di seguito tutte le informazioni e gli orari per seguire la corsa nel miglior modo possibile.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è fissata per le 12:35. I corridori sono attesi sul traguardo di Andora in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30, stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La quarta tappa del Giro d’Italia 2024 sarà trasmessa in diretta tv integrale in chiaro su RaiSport, che inizierà a raccontare la corsa fin dalle 11:50 con “Aspettando il Giro” cui seguirà “Prima diretta”. Alle ore 14:00 la diretta si sposterà su Rai 2 con “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo”, per poi lasciare spazio dopo la conclusione della corsa allo storico “Processo alla tappa”. La diretta tv sarà integrale anche su Eurosport, con gli appassionati che avranno a disposizione tantissime opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, dirette, classifiche, highlights e molto altro ancora.