Giro d’Italia 2024, ottava tappa Spoleto-Prati di Tivo: data, orari, diretta tv e streaming

Il Giro d’Italia 2024 entra sempre più nel vivo dell’azione con l’ottava tappa, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 chilometri in programma sabato 11 maggio. Subito dopo la cronometro di Perugia è tempo di quello che può essere considerato il primo vero “tappone” della Corsa Rosa numero 107. I corridori dovranno infatti affrontare un dislivello complessivo di 3850 metri, con pianura praticamente assente e una salita finale di 15 km molto costante dove si può fare la differenza. Ecco quando e come seguire la tappa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero di Spoleto è fissata per le 12:45, mentre l’arrivo ai 1450 metri di quota di Prati di Tivo è stato programmato tra le 16:55 e le 17:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. L’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 potrà essere vista integralmente in diretta tv in chiaro sulle reti Rai, visto che RaiSport si collegherà fin dalle 12:00 con “Anteprima Giro” per poi lasciare spazio a “Prima diretta”. Alle ore 14:00 il collegamento passerà su Rai 2, dove “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” racconteranno il cuore della frazione. Dopo l’arrivo spazio al consueto appuntamento con il “Processo alla tappa” per commenti, analisi e interviste a caldo. La diretta tv sarà a disposizione anche su Eurosport fin dalla partenza, con gli appassionati che potranno usufruire della diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Now, Dazn e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Giro 107 in tempo reale con aggiornamenti, dirette, classifiche, video e molto altro ancora.