Giro d’Italia 2024, diciassettesima tappa Selva di Val Gardena-Passo del Brocon: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 22 maggio potrebbe essere una delle giornate decisive del Giro d’Italia 2024. Va infatti in scena la diciassettesima tappa, la Selva di Val Gardena-Passo del Brocon di 159 chilometri. Una frazione da 4200 metri di dislivello, con un continuo saliscendi e cinque GPM di cui due di prima categoria. Dopo questo arrivo resteranno solo 4 tappe, di cui una sarà la passerella di Roma.

GIRO D’ITALIA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è fissata per le 12:30, mentre i corridori sono attesi sul traguardo del Passo del Brocon tra le 16:50 e le 17:30 in base a quelle che sono le previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La tappa sarà visibile integralmente in diretta tv in chiaro già dalle 11:45 con “Aspettando il Giro”, che poi farà spazio a “Prima diretta” per la trasmissione delle prime immagini dalla corsa. Alle ore 14:00 la palla passa a Rai 2 per “Giro in diretta” e “Giro all’arrivo” che racconteranno le fasi calde di questa tappa. Al termine di quest’ultima poi ecco l’immancabile appuntamento con lo storico “Processo alla tappa” per interviste, commenti e analisi. Il tutto senza dimenticare che la diretta tv integrale sarà a disposizione anche su Eurosport. Per la diretta streaming gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta tra RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà tutto il Giro 2024 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e tanto altro ancora.