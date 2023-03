Giorgi-Rus stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Camila Giorgi sfiderà Arantxa Rus nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. L’azzurra arriva certamente in fiducia a questo appuntamento californiano dopo aver trionfato a Merida. Nel mezzo una sconfitta all’esordio in quel di Monterrey, fisiologica per stanchezza fisica e soprattutto mentale. Il match odierno è assolutamente alla portata della nostra giocatrice, contro un’altra veterana del circuito come l’olandese. Rus è passata attraverso le qualificazioni, superando all’ultimo turno la nostra Sara Errani e al primo la giovane e talentuosa russa Diana Shnaider. La scorsa settimana aveva anche raggiunto la finale nell’ITF di Arcadia, quindi senza dubbio si tratta di una giocatrice in forma e da non sottovalutare, ma dal punto di vista tecnico le sorti dell’incontro verranno decise dalla Giorgi.

Giorgi e Rus scenderanno in campo questa sera, mercoledì 8 marzo, come 3°match dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurra e la tennista olandese. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.