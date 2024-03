Giorgi-Noskova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Camila Giorgi sfiderà Linda Noskova nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Dopo un periodo non particolarmente felice con tanto di uscita dalle prime 100 del ranking, la giocatrice azzurra è tornata a regalare spettacolo e l’ha fatto travolgendo al primo turno la più quotata Boulter in due rapidi set. Sulla sua strada ora un’altra tennista in forma, la ceca Noskova, capace di raggiungere i quarti di finale all’Australian Open con tanto di vittoria ai danni della numero uno al mondo Swiatek. Tra le due non ci sono precedenti.

