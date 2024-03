Il Nizza di Farioli non vince più: col Montpellier quarta sconfitta nelle ultime 5

Il Nizza di Francesco Farioli è in crisi nera. La dirigenza del club rossonero ha confermato la fiducia al tecnico italiano, assicurando la sua permanenza almeno fino a fine stagione, ma il momento è delicato e i fischi dell’Allianz Rivera dopo la sconfitta per 2-1 contro il Montpellier lo dimostrano. Un autogol al 10′ di Todibo apre le marcature e porta in vantaggio gli ospiti, che vengono però raggiunti sul punteggio due minuti più tardi quando Boga firma la rete del pareggio. Al 42′ è un rigore di Savanier a regalare i tre punti al Montpellier e a sancire la definitiva crisi della squadra di casa. I numeri sono impietosi: il Nizza non vince da sei partite di campionato e ha incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di Ligue 1. Dopo essere stata in vetta alla classifica (era l’undicesima giornata), la squadra rossonera ora vede scappare via il quarto posto. Il Nizza ha 40 punti, uno in meno del Lille quarto (con una gara da giocare).