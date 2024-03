Arnaldi-Alcaraz stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Matteo Arnaldi affronterà Carlos Alcaraz nel secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista azzurro torna in campo dopo la vittoria al debutto contro Van Assche e trova il campione in carica nonché numero due al mondo. I due si sono già affrontati lo scorso anno a New York, dove lo spagnolo trionfò in tre set. Arnaldi è però un avversario molto ostico che può pensare di impensierire Carlitos, magari arrivando anche a strappargli un set. Difficile pensare ad una sua vittoria, anche dando un’occhiata alle quote che vedono Alcaraz nettamente favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI