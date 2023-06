Giorgi-Kasatkina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Camila Giorgi affronterà Daria Kasatkina nella semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. Continua il cammino sull’erba inglese di Camila, che dopo la bella affermazione su Ons Jabeur negli ottavi ha usufruito del ritiro di Jelena Ostapenko al termine del primo set del match di quarti di finale. Anche la sua avversaria non ha dovuto aspettare il match point per avere la meglio su Caroline Garcia, ritiratasi nel corso del secondo parziale di gioco. I precedenti non sorridono all’azzurra, sconfitta in entrambe le occasioni in cui si è trovata ad affrontare la talentuosa russa. Nel 2020, sul veloce indoor di Lione, finì in tre set, mentre lo scorso anno al Roland Garros fu un dominio da parte di Kasatkina in un match che valeva un posto tra le prime otto della prova slam parigina.

Giorgi e Kasatkina scenderanno in campo venerdì 30 giugno come 2°match dalle 12:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.