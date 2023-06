La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Inghilterra-Portogallo, match valevole per i quarti di finale degli Europei Under 21. Le due squadre si affronteranno domenica 2 luglio alle ore 18:00 alla Shengelia Arena-Kutaisi, la partita dovrebbe essere visibile in su Rai Sport e in streaming su Rai Play.